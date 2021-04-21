В сегодняшнем послании президента Владимира Путина Федеральному собранию прозвучало все, что хотели услышать россияне. Одно из важных поручений — финансовая поддержка родителей-одиночек и единовременная выплата для всех школьников. Об этом «360» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Конечно, меня впечатлило, что я угадала с поддержкой матерей-одиночек, я говорила только про матерей, но Владимир Путин расширил эту сферу поддержки и сказал, что для любого одинокого родителя нужна поддержка. Конечно, 50% возвращенных средств за детский отдых — колоссальная мера, которая позволит нам большому количеству детей дать возможность отдохнуть. Что там говорить, путевки стоят недешево. Для семей, где воспитывается больше одного ребенка, это всегда напряженная история», — прокомментировала Мишонова выступление Путина.

При этом она обратила внимание на детскую безопасность, над которой работают в области.

«В Подмосковье стратегия детской безопасности будет принята на этой неделе. Она уже согласована семи ведомствами по инициативе нашего губернатора Андрея Воробьева. Это безусловно сохранит жизни наших детей, я уверена. Именно эта поддержка с компенсацией 50%», — сказала она.

Омбудсмен также отметила важность единовременной выплаты для семей с детьми, которые учатся в школе. Эта мера также распространяется на будущих первоклашек.

«Думаю, все сейчас порадовались, мамы первоклашек, которые получат помощь в виде 10 тысяч рублей в августе. Они смогут не напрягаясь подготовить своих детей к школе, потому что траты с каждым годом растут», — сообщила Мишонова.

Она отметила, что любая денежная выплата является решающей для семей с детьми. Для жителей некоторых регионов это почти половина зарплаты.

«Если честно, я сейчас думаю про выпускников. Сейчас наши 11-е классы готовятся к ЕГЭ, поступлению в вузы. Меня очень порадовало сообщение о том, что будет увеличено количество бюджетных мест, особенно в региональных вузах. Это значит, что дети смогут поступать у себя, а не стремиться в большие города — в Москву, Санкт-Петербург, понимая, что будущее здесь», — сказала омбудсмен.

Она добавила, что хотелось бы чтобы регионы вернули себе статус-кво, чтобы дети учились и оставались работать там, где родились. Чтобы они развивали свои «родные земли».

«Про учебники пассаж был в точку. С этим все согласны. Надо навести порядок в учебниках по истории», — отметила Мишонова.

Она добавила, что для нее было важно услышать в послании, что в приоритете остается страна. Собеседница «360» обратил внимание, что президент также поручил правительству вернуть рынок труда.

«Сейчас это поручение практически не подъемно. Но президент сказал сделать это до конца года, желательно раньше. Он расставил акценты. Конечно, если в семье нет достатка, работы, то мы получаем круг проблем. Потом придется опять помогать деньгами. Но мы не можем все беды залить деньгами», — предположила уполномоченный по правам ребенка.

Внутренние проблемы граждан, их уровень жизни у президента все-таки на первом месте. <...> Лидер должен быть сильным. У России и ее жителей есть запрос на сильную власть. Все, что нам хотелось, мне кажется, мы сегодня услышали Ксения Мишонова.

Он отметила, что у нее никогда не было сомнений, что Россия справится с пандемией. На фоне всего мира наша страна в этом плане выглядит самой успешной. По ее словам, Путин дал понять, что не даст страну в обиду.