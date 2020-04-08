Коломойский: власти Украины выбрали «путь в никуда»

Олигарх заявил, что закон, который сейчас на повестке дня у Верховной рады, касается не только его самого, но и весь украинский бизнес.

«Я бы назвал этот закон не „антиколомойским“, а антиукраинским», — подчеркнул олигарх. По его словам, люди в Раде выбрали свой путь. «И это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука», — заключил бизнесмен.

Суть «антиколомойского» законопроекта — вывод неплатежеспособных банков с рынка без возможности вернуть их прежним владельцам. Принятие этого документа — одно из требований Международного валютного фонда для продолжения дальнейшего сотрудничества с Украиной.

Законопроект уже прошел первое чтение, но 6 апреля депутаты Верховной рады внесли более 16 тысяч правок в документ. Это, по словам экспертов, может надолго затормозить принятие закона.

Ранее стало известно, что МВФ и Всемирный банк потребовали изменить и закон о сельскохозяйственных землях на Украине.