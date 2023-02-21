Власть 21 февраля 2023, 20:47 Коллективный Запад управляется одним боссом — Песков Пресс-секретарь президента России Песков: у коллективного Запада есть один босс РИА «Новости»

Читать 360tv в

У коллективного Запада есть один босс, заявил в интервью RT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что ни для кого не секрет, что НАТО управляется США.

«Это коллективный Запад, но есть и начальник начальника коллективного Запада. Мы понимаем ситуацию таким образом. Но будучи начальником НАТО, НАТО также управляется США, это ни для кого не секрет», — заявил представитель Кремля.

Реклама

Песков также пояснил цель приостановки Договора СНВ, о которой президент Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию. Россия приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, чтобы убедиться, что ядерный паритет продолжает соблюдаться, подчеркнул представитель Кремля. Песков отметил, что НАТО настаивает на том, чтобы стать частью соглашения, также не стоит недооценивать ядерный потенциал Германии и Франции. Пресс-секретарь заметил, что иностранные инспекции в нынешней ситуации неосуществимы.

Реклама