Власть 21 июня 2023, 15:05 Коллективный Запад развязал против России настоящую войну — Шойгу Шойгу заявил, что коллективный Запад развернул против России настоящую войну РИА «Новости»

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Коллективный Запад развязал против России настоящую войну. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая перед выпускниками высших военных учебных заведений в Кремле.

«Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз пытаясь всеми силами ее сломить», — подчеркнул глава военного ведомства.

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Он напомнил, что Запад бесконечно вводит санкции, провоцирует конфликты, выделяет транши украинским властям.

По словам министра, сейчас решается судьба России, определяется ее геополитическое будущее. В свою очередь Вооруженные силы страны сделают все возможное для обеспечения ее безопасности и суверенитета.

Накануне Шойгу предупредил об ответе России на возможное применение украинскими боевиками HIMARS и Storm Shadow вне зоны спецоперации. По данным военного ведомства, ВСУ собираются обстреливать территорию России, включая Крым.