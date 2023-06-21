21 июня 2023, 15:05
Коллективный Запад развязал против России настоящую войну — Шойгу
Шойгу заявил, что коллективный Запад развернул против России настоящую войну
Коллективный Запад развязал против России настоящую войну. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая перед выпускниками высших военных учебных заведений в Кремле.
«Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз пытаясь всеми силами ее сломить», — подчеркнул глава военного ведомства.
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Он напомнил, что Запад бесконечно вводит санкции, провоцирует конфликты, выделяет транши украинским властям.
По словам министра, сейчас решается судьба России, определяется ее геополитическое будущее. В свою очередь Вооруженные силы страны сделают все возможное для обеспечения ее безопасности и суверенитета.
Накануне Шойгу предупредил об ответе России на возможное применение украинскими боевиками HIMARS и Storm Shadow вне зоны спецоперации. По данным военного ведомства, ВСУ собираются обстреливать территорию России, включая Крым.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Запад
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