Власть 22 марта 2024, 17:45 Коллегия рассмотрит заявку Подносовой на пост главы Верховного суда 1 апреля РИА «Новости»

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Высшая квалификационная коллегия судей 1 апреля рассмотрит заявку зампреда Верховного суда России Ирины Подносовой на должность председателя. Об этом сообщили в повестке заседания ВККС, опубликованной на официальном сайте.

«Подлежит рассмотрению 1 апреля 09:30 заявление Подносовой Ирины Леонидовны», — указано на сайте.

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Она единственный кандидат, подавший документы на должность председателя Верховного суда России. ВККС открыла вакансию 1 марта, заявления и документы от кандидатов принимались до 22 марта.

Ирина Подносова окончила Ленинградский государственный университет имени Жданова. В 2020 году ее назначили заместителем председателя Верховного суда Российской Федерации — председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.

Верховный суд с 1991 года возглавлял Вячеслав Лебедев, который скончался 23 февраля. Коллегия официально прекратила его полномочия и теперь должна предоставить кандидатов на должность президенту России.