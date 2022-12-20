20 декабря 2022, 17:26
Коллегия Минобороны пройдет под председательством Путина 21 декабря
Кремль: коллегия Минобороны под председательством Путина пройдет 21 декабря в НЦУО
Заседание коллегии Минобороны под председательством президента России Владимира Путина пройдет в Национальном центре управления обороной (НЦУО) в ближайшую среду, 21 декабря. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Кремля.
В ходе встречи участники подведут итоги работы Вооруженных сил России в 2022 году, а также поставят задачи на следующий год.
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С основным докладом и освещением главных событий специальной военной операции выступит министр обороны России Сергей Шойгу.
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В минувшую пятницу, 16 декабря, президент России Владимир Путин приехал с визитом в объединенный штаб родов войск, задействованных в специальной военной операции. Глава государства заслушал доклады командующих и потребовал новых предложений на ближайшие и среднесрочные перспективы.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что визит в объединенный штаб родов войск затянулся у российского лидера на весь день.
Минобороны РФ
Владимир Путин
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