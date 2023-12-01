Власть 01 декабря 2023, 06:29 Коллега раскрыл причину смерти 61-летнего сенатора Владимира Лебедева Глава комитета Тимченко: сенатор Лебедев умер от инфаркта РИА «Новости»

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Сенатора Владимира Лебедева похоронят в Нижнем Новгороде. Причиной смерти стал инфаркт, сообщил РИА «Новости» председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

«Владимир Лебедев скончался от инфаркта. Его похоронят в Нижнем Новгороде в субботу или воскресенье — когда решат родные», — сказал он.

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Вячеслав Тимченко заявил, что сенатор отстаивал интересы своего региона на федеральном уровне, являлся хорошим государственником. В Совфеде Владимир Лебедев являлся первым заместителем председателя комитета по аграрной политике и природопользованию.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о смерти 61-летнего Владимира Лебедева. В регионе он занимал должности вице-губернатора, работал в «Нижновэнерго» и «Лукойле», а перед уходом в Совфед являлся замминистра природных ресурсов и экологии России — руководителем Федерального агентства лесного хозяйства.