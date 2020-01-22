Коллега Кравцова прокомментировала его назначение на должность министра

Кузнецова заявила, что Кравцов — стратег, умеющий грамотно выстраивать работу. В качестве примера она привела совершенствование системы образования. Кроме того, она отметила, что новый министр разбирается в психологии управления и умеет общаться с людьми.

Коллега Кравцова также рассказала, что при нем распространились аналитика и мониторинг качества образования, которые помогли отслеживать степень подготовки каждого преподавателя.