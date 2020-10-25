Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи соблюдают меры против COVID-19. И теперь есть надежда, что количество заражений начнет снижаться.

«Прошедшие две недели выявили рекордные объемы заболеваемости [коронавирусной инфекцией] и госпитализаций, с другой стороны — дают надежду, что динамика будет снижаться. <...> Мы сегодня видим, что меры восприняты и выполняются большинством москвичей», — заявил градоначальник в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

В пятницу Сергей Собянин сообщил, что Москва приближается к пику заболеваемости, а динамика снижается от недели к неделе. Он также отметил, что взрывного роста нет и к плато город подходит медленными темпами. По данным мэра, изначальная динамика распространения коронавируса показывала 50–60%, затем снизилась до 30%, в последнюю неделю — до 15%.

При этом градоначальник считает, что дополнительные ограничительные меры столице не нужны. Достаточно полностью соблюдать уже существующее.

Ранее Геннадий Онищенко предсказал спад заболеваемости СОVID-19 через три месяца при соблюдении всех правил.