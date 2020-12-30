Количество замминистров сократили в российском правительстве

Помимо 37 заместителей, которых должны сократить до 1 января, Мишустин распорядился уменьшить число профильных департаментов с 15 до 10.

«Разрешить Министерству культуры РФ иметь четверых заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря — заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до восьми департаментов по основным направлениям деятельности министерства», — говорится в постановлении.

В Министерстве финансов вместо 12 останется 10 заместителей. Пять заместителей вместо семи останется у министра энергетики. По шесть заместителей будут работать в Министерствах природных ресурсов и просвещения.

Сокращения ожидаются в подведомственных Минприроды агентствах. Количество заместителей уменьшится у главы Росводресурсов и Рослесхоза. В Росприроднадзоре сократится количество управлений с 14 до 11, в Рослесхозе — с 12 до 10, в Росгидромете — с шести до четырех.