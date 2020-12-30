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    30 декабря 2020, 09:23

    Количество замминистров сократили в российском правительстве

    Екатерина Шамина

    Премьер-министр России Михаил Мишустин сократил число заместителей руководителей в российских министерствах. Официальные постановления были опубликованы на портале правовой информации.
    Количество замминистров сократили в российском правительстве

    Помимо 37 заместителей, которых должны сократить до 1 января, Мишустин распорядился уменьшить число профильных департаментов с 15 до 10.

    «Разрешить Министерству культуры РФ иметь четверых заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря — заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до восьми департаментов по основным направлениям деятельности министерства», — говорится в постановлении.

    В Министерстве финансов вместо 12 останется 10 заместителей. Пять заместителей вместо семи останется у министра энергетики. По шесть заместителей будут работать в Министерствах природных ресурсов и просвещения.

    Сокращения ожидаются в подведомственных Минприроды агентствах. Количество заместителей уменьшится у главы Росводресурсов и Рослесхоза. В Росприроднадзоре сократится количество управлений с 14 до 11, в Рослесхозе — с 12 до 10, в Росгидромете — с шести до четырех.