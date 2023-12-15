Власть 15 декабря 2023, 22:40 Количество сдающихся в плен солдат ВСУ резко увеличилось — Путин Путин: в последнее время увеличилось количество сдающихся в плен солдат ВСУ РИА «Новости»

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Количество сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ в последнее время резко увеличилось. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с руководством Госдумы и лидерами думских фракций, трансляцию опубликовали на официальном сайте.

«По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», — сообщил глава государства.

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Культура парламентаризма в России выросла, и не позволяет переходить к каким-либо крайностям, заявил Путин, выступая перед собравшимися. Достичь этого удалось несмотря расхождения в точках зрения на способы достижения целей.

На встрече первым слово дали руководителю фракции КПРФ Геннадию Зюганову. Политик первым делом посетовал, что верховному главнокомандующему позволили ходить на морозе без шапки. Зюганов отметил, что здоровье лидера — это здоровье нации.