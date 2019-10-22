Количество «наливаек» предложили регулировать в регионах России

Поправки предложили к закону, который запрещает розничную продажу спиртного в заведениях, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 20 квадратных метров.

Площадь обозначенных в законопроекте объектов организации общественного питания в регионах варьируется. В Санкт-Петербурге средняя площадь таких объектов составляет 50-60 квадратных метров. В результате минимальное ограничение площади 20 квадратных метров, установленное законопроектом, не позволит обеспечить общественный порядок, защиту прав граждан и их прав на тишину, отдых и правопорядок в местах их непосредственного проживания.

Андрей Кутепов предложил дать регионам право самим определять минимальную площадь объектов общепита в рамках от 20 до 100 квадратных метров. Это необходимо, чтобы не нарушить антимонопольное право и не спровоцировать снижение конкуренции на рынке.