  • Количество «наливаек» предложили регулировать в регионах России

    22 октября 2019, 12:24

    Анастасия Карпеева

    Член Совфеда Андрей Кутепов предложил передать на региональный уровень полномочия по определению точных площадей под заведения общепита в многоквартирных домах, в которых продают алкоголь. Соответствующую поправку к закону сенатор направит в Госдуму. Об этом сообщил сайт «Парламентская газета».
    Количество «наливаек» предложили регулировать в регионах России

    Поправки предложили к закону, который запрещает розничную продажу спиртного в заведениях, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 20 квадратных метров.

    Площадь обозначенных в законопроекте объектов организации общественного питания в регионах варьируется. В Санкт-Петербурге средняя площадь таких объектов составляет 50-60 квадратных метров. В результате минимальное ограничение площади 20 квадратных метров, установленное законопроектом, не позволит обеспечить общественный порядок, защиту прав граждан и их прав на тишину, отдых и правопорядок в местах их непосредственного проживания.

    Андрей Кутепов предложил дать регионам право самим определять минимальную площадь объектов общепита в рамках от 20 до 100 квадратных метров. Это необходимо, чтобы не нарушить антимонопольное право и не спровоцировать снижение конкуренции на рынке.