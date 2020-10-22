«Когда-то это закончится». Путин порассуждал об окончании президентства и о своей роли в истории

Президент России Владимир Путин заявил, что не знает, останется ли на своем посту после 2024 года. Он отметил, что когда-нибудь его президентство закончится.

Об этом Путин заявил во время своего выступления на дискуссионном клубе на «Валдае».

«Посмотрим, когда придет время», — ответил президент на вопрос о планах после окончания своего президентского срока.

Он также заявил, что понимает — его пребывание на посту когда-либо завершится.

«Нет, это когда-то, безусловно, закончится, я отдаю себе в этом отчет прекрасно», — подчеркнул глава государства.

Президент также подчеркнул, что поправки в Конституцию, которые приняли весной, были направлены не на «обнуление» президентских сроков, а на развитие страны. Во время своего выступления глава государства заявил, что во время исполнения своих обязанностей его мало что задевает — в том числе отношение к нему в Европе и санкции, которые вводят против его соратников. Путин отметил, что в какой-то степени превращается в функцию для обеспечения интересов россиян.

Президент также отметил, что никогда не думал о своей роли в истории.

«Я не думаю никак о своей роли в истории. Пускай об этом думают те люди, для которых это интересно, а я ни одной книжки про себя не прочитал. Я просто работаю, изо дня в день решая текущие задачи и обращая свой взор в будущее, с тем чтобы эти текущие задачи не мешали достижению стратегических целей», — заявил он.

Он подчеркнул, что не считает себя мировым лидером и не думает, что чем-то отличается от коллег из других стран. Путин также отметил, что сильнее всего скучает по своим детям. Он добавил, что редко их видит.