Кобылкин анонсировал реорганизацию Росгидромета

Росгидромет ждут изменения. Федеральную службу России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды реорганизуют в связи с переменой климата.

О предстоящих процедурах рассказал газете «Известия» министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на Восточном экономическом форуме.

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«Очевидные климатические изменения уже становятся системой», — подчеркнул глава Минприроды.

По его словам, ведомство планирует увеличить число стационарных постов метеонаблюдения. Интенсивнее станет и работа на предотвращение, опережение и прогноз стихийных бедствий.

«Росгидромет ждет серьезная реорганизация в этом плане, это важно. Сил и средств у России хватает, а если не хватает ресурсов МЧС, подключается министерство обороны», — заметил Кобылкин, комментируя ситуацию с пожарами в Сибири и наводнении в Иркутской области.

В Минприроды заключили, что у ведомства «есть все, чтобы понимать, и прогнозировать, и быть готовым к тому или иному событию».