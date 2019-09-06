Кобылкин анонсировал реорганизацию Росгидромета
О предстоящих процедурах рассказал газете «Известия» министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на Восточном экономическом форуме.
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«Очевидные климатические изменения уже становятся системой», — подчеркнул глава Минприроды.
По его словам, ведомство планирует увеличить число стационарных постов метеонаблюдения. Интенсивнее станет и работа на предотвращение, опережение и прогноз стихийных бедствий.
«Росгидромет ждет серьезная реорганизация в этом плане, это важно. Сил и средств у России хватает, а если не хватает ресурсов МЧС, подключается министерство обороны», — заметил Кобылкин, комментируя ситуацию с пожарами в Сибири и наводнении в Иркутской области.
В Минприроды заключили, что у ведомства «есть все, чтобы понимать, и прогнозировать, и быть готовым к тому или иному событию».