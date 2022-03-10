Книжная палата может войти в состав Российской государственной библиотеки

Фонд документов постоянного хранения Российской книжной палаты (РКП), могут отдать Российской государственной библиотеке (РГБ). Об этом сообщила «Парламентская газета».

Закон об этом приняли в первом чтении. Правительство полагает, что это поможет обеспечить сохранность документов РКП. Также планируется создание электронного фонда документов.

Заместитель Министра культуры Ольга Ярилова такое объединение исключит необходимость направления обязательных экземпляров печатных изданий и в РКП, и в РГБ.