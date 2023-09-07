Власть 07 сентября 2023, 14:23 Ключи шифрования разделили и передали парламентским партиям перед началом ДЭГ Глава ЦИК Памфилова: пять частей ключей шифрования перед ДЭГ отдадут партиям РИА «Новости»

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Одной из важных процедур перед началом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах является разделение ключей шифрования. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что все пять частей отдадут парламентским партиям.

«Рада, что все пять частей ключа передают парламентским партиям. Какое общество — такие комиссии. Мы все на равных условиях друг от друга зависим», — сказала она.

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Памфилова показала, как хранятся ключи, — они находятся на стенде под камерами круглосуточного наблюдения.

Выборы пройдут в 85 регионах России в ближайшие дни. Разделение ключей шифрования является обязательной процедурой перед началом дистанционного голосования.

Глава Центризбиркома заявила о беспрецедентной открытости системы ДЭГ. Каждый разбирающийся в этом человек может проверить ее работу, отметила Памфилова.