07 сентября 2023, 18:15
Ключи шифрования дистанционного голосования разделили в Москве
Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключа расшифрования ДЭГ
Ключ для расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы и депутатов представительных органов местного самоуправления столицы разделили на пять частей. Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
Процедура прошла в Мосгоризбиркоме. Ключи получили пять человек.
Реклама
«У нас будет пять хранителей ключа, минимум три из них необходимо для того, чтобы после окончания голосования собрать ключ расшифровки и запустить процедуру», — заявил управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.
Эта мера сделает процесс расшифровки результатов более безопасным и предотвратит возможность манипуляций с данными.
Ранее ЦИК назвал знак V символом предстоящего голосования. Выборы в ближайшие дни пройдут в 85 регионах России.
Единый день голосования
Москва 2023
Реклама
Реклама