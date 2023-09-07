Власть 07 сентября 2023, 18:15 Ключи шифрования дистанционного голосования разделили в Москве Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключа расшифрования ДЭГ РИА «Новости»

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Ключ для расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы и депутатов представительных органов местного самоуправления столицы разделили на пять частей. Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Процедура прошла в Мосгоризбиркоме. Ключи получили пять человек.

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«У нас будет пять хранителей ключа, минимум три из них необходимо для того, чтобы после окончания голосования собрать ключ расшифровки и запустить процедуру», — заявил управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

Эта мера сделает процесс расшифровки результатов более безопасным и предотвратит возможность манипуляций с данными.

Ранее ЦИК назвал знак V символом предстоящего голосования. Выборы в ближайшие дни пройдут в 85 регионах России.