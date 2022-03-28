Клишас заявил, что за антивоенные посты в соцсетях не должны наказывать

Антивоенные публикации в социальных сетях не должны стать причиной для уголовного преследования. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Если это выражение позиции человека, я считаю, что нет», — ответил он РБК на вопрос о том, дает ли закон возможность уголовно преследовать человека за антивоенный пост в социальных сетях.

По его словам, когда говорят, что средства массовой информации должны использовать сведения из официальных источников, то речь идет о фактах.

«Что касается мнений, позиций, освещения различных точек зрения по поводу этих достоверных фактов, ограничений нет. Этого никто не запрещает», — подчеркнул Клишас.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин заявил, что ее цель — защита людей, подвергавшихся на протяжении восьми лет геноциду и издевательствам со стороны украинских властей. Также он отметил, что в ходе спецоперации Россия намерена демилитаризировать и денацифицировать Украину.