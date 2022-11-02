Клишас заявил, что Россия не вернется к смертной казни | 360°

02 ноября 2022, 15:59
Клишас заявил, что Россия не вернется к смертной казни
Сенатор Клишас заявил, что Россия не вернется к смертной казни
Возврат к смертной казни невозможен в России при действующей Конституции. Такое заявление сделал сенатор Андрей Клишас. Об этом он написал в своем Telegram.
Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает председатель КС (Конституционного суда — прим. ред.) Зорькин Валерий Дмитриевич», — сообщил Клишас.
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 2 ноября, что действующая Конституция РФ дает возможность отменить мораторий на смертную казнь в случае необходимости в стране. Он написал на эту тему из-за «разнообразных диверсантов» на территории России.
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Ранее стало известно, что двух 18-летних студентов задержали по подозрению в организации теракта на железной дороге в Уфе.
Совет Федерации РФ
Смертная казнь
Россия
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