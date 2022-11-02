Клишас заявил, что Россия не вернется к смертной казни | 360°

Власть 02 ноября 2022, 15:59 Клишас заявил, что Россия не вернется к смертной казни Сенатор Клишас заявил, что Россия не вернется к смертной казни Unsplash

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Возврат к смертной казни невозможен в России при действующей Конституции. Такое заявление сделал сенатор Андрей Клишас. Об этом он написал в своем Telegram.

Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает председатель КС (Конституционного суда — прим. ред.) Зорькин Валерий Дмитриевич», — сообщил Клишас.

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 2 ноября, что действующая Конституция РФ дает возможность отменить мораторий на смертную казнь в случае необходимости в стране. Он написал на эту тему из-за «разнообразных диверсантов» на территории России.

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Ранее стало известно, что двух 18-летних студентов задержали по подозрению в организации теракта на железной дороге в Уфе.