Власть

16 января 2023, 07:42

Клишас выступил за введение зеркальных мер по выдаче виз иностранцам

Сенатор Клишас: нужны зеркальные правила выдачи виз иностранцам в ответ на дискриминацию

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Для защиты россиян от открытой дискриминации, нужно ввести зеркальные правила выдачи виз РФ иностранным гражданам. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

МИД России сообщал, что входящие в ЕС страны при оформлении виз просят россиян соблюдать невыполнимые требования. По мнению политика, это является доказательством дискриминации граждан РФ и обращению с ними как с людьми второго сорта.

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Клишас отметил, что такая политика западными странами ведется давно. Однако пока не понятно, какие меры российская сторона готова предпринять в отношении данных государств в ответ на открытую дискриминацию.

«Необходимо, чтобы правила выдачи иностранным гражданам российских виз были зеркальными и содержали такой же (вплоть до невыполнимых) набор требований. От слов и бесплодных сожалений нужно переходить в этой сфере к жестким ответным действиям», — написал он.

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Сенатор считает, что так можно будет защитить права россиян.

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