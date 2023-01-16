16 января 2023, 07:42
Клишас выступил за введение зеркальных мер по выдаче виз иностранцам
Сенатор Клишас: нужны зеркальные правила выдачи виз иностранцам в ответ на дискриминацию
Для защиты россиян от открытой дискриминации, нужно ввести зеркальные правила выдачи виз РФ иностранным гражданам. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
МИД России сообщал, что входящие в ЕС страны при оформлении виз просят россиян соблюдать невыполнимые требования. По мнению политика, это является доказательством дискриминации граждан РФ и обращению с ними как с людьми второго сорта.
Реклама
Клишас отметил, что такая политика западными странами ведется давно. Однако пока не понятно, какие меры российская сторона готова предпринять в отношении данных государств в ответ на открытую дискриминацию.«Необходимо, чтобы правила выдачи иностранным гражданам российских виз были зеркальными и содержали такой же (вплоть до невыполнимых) набор требований. От слов и бесплодных сожалений нужно переходить в этой сфере к жестким ответным действиям», — написал он.
Реклама
Сенатор считает, что так можно будет защитить права россиян.
Совет Федерации РФ
Визы
Реклама
Реклама