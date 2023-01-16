Власть 16 января 2023, 07:42 Клишас выступил за введение зеркальных мер по выдаче виз иностранцам Сенатор Клишас: нужны зеркальные правила выдачи виз иностранцам в ответ на дискриминацию flickr

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Для защиты россиян от открытой дискриминации, нужно ввести зеркальные правила выдачи виз РФ иностранным гражданам. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

МИД России сообщал, что входящие в ЕС страны при оформлении виз просят россиян соблюдать невыполнимые требования. По мнению политика, это является доказательством дискриминации граждан РФ и обращению с ними как с людьми второго сорта.

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Клишас отметил, что такая политика западными странами ведется давно. Однако пока не понятно, какие меры российская сторона готова предпринять в отношении данных государств в ответ на открытую дискриминацию.

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Сенатор считает, что так можно будет защитить права россиян.