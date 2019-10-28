Клишас предложил давать до 15 лет колонии за пропаганду наркотиков в Сети

Сенатор пояснил, что пропаганда употребления наркотиков через Сеть должна наказываться также сурово, как и аналогичные деяния, которые совершены не в онлайне.

Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете Подробнее

«Можно провести аналогию с частью второй статьи 230 УК РФ и предложить санкцию в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Если же в результате преступления наступят тяжкие последствия, санкцию можно установить в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет», — заявил Андрей Клишас.

Статья о которой говорил сенатор называется «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Во второй части статьи есть комментарий «В отношении двух и более лиц». Так как целевую аудиторию, которая может пострадать от пропаганды в Сети установить нельзя, то сенатор предложил именно эту часть статьи.

Внести поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают наказание за пропаганду наркотиков в Сети, поручил президент России Владимир Путин. Ответственность понесут не только те, кто склоняет к употреблению запрещенных веществ, но и пропагандирует их онлайн. Российский лидер отметил, что следует ограничить информацию о способах и методах получения наркотических препаратов, использования психоактивных веществ, а также о местах их приобретения.