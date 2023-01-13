Власть 13 января 2023, 10:32 Клишас поддержал идею о конфискации имущества за оскорбление ВС России Сенатор Клишас счел возможным конфисковать имущество за оскорбление ВС России РИА «Новости»

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Предложение забирать имущество у уехавших россиян, которые оскорбили Вооруженные силы России, можно реализовать. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, написал ТАСС.

«Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс», — сказал он.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин озвучил идею добавить в Уголовный кодекс РФ нормы о конфискации имущества российских граждан, покинувших родину и дискредитировавших ВС России. По его словам, релоканты поддерживают Запад, но пользуются благами своей страны. Такая ситуация является неправильной и нуждается в изменении.

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Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина предложила ввести стоп-листы для артистов, которые не поддерживают родину в столь сложный момент. Таким музыкантам и актерам, по ее мнению, нужно запретить появляться на культурных мероприятиях, которые спонсируются государством.