Клишас опроверг обнуление президентских сроков в измененной Конституции

Участник рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас заявил, что поправки не предполагают обнуления президентских сроков. Он и раньше называл подобные заявления конспирологией.

«В тексте поправок в Конституцию никакого обнуления президентских сроков не предусмотрено. Все это домыслы», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас РИА «Новости».

Слухи об обнулении президентских сроков появились в середине февраля. В очередной раз подогрел интерес к этой теме бывший помощник президента Владислав Сурков. Он заявил, что если в новом тексте основного закона уточнят полномочия главы государства, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков.

До этого главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов говорил, что, по его данным, обнуление президентских сроков обсуждают в рабочей группе по изменению Конституции. Клишас, который является сопредседателем этой рабочей группы, сказал, что это не так.

Госдума 23 января в первом чтении приняла поправки в Конституцию, которые предложил президент Владимир Путин. Сейчас идет сбор предложений по поправкам ко второму чтению. Потом за них должны будут проголосовать жители России.