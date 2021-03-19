Клишас допустил замедление работы других соцсетей

Если социальные сети не подчиняются закону, к ним нужно применять определенные меры воздействия. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

В частности, стоит замедлить трафик, написала «Парламентская газета».

По мнению Клишаса, меры, предпринятые в отношении Twitter, могут коснуться и других зарубежных соцсетей.

«У нас не только Twitter, любые социальные сети, любые интернет-ресурсы должны действовать в соответствии с российским законодательством», — заявил председатель Комитета СФ.

Роскомнадзор действовал исключительно правильно, добавил он.

Десятого марта ведомство замедлило скорость работы Twitter в России, потому что соцсеть не удалила противоправную информацию. Спустя шесть дней в Роскомнадзоре сообщили, что не исключают полной блокировки сервиса. Пользователи уже пошутили о блокировке Twitter в РФ: говорят, придется вести личные дневники.