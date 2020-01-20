Клинцевич: высокий авторитет Медведева поможет ему на новой должности

«С учетом того, что у бывшего председателя правительства реально есть крайне высокий авторитет, в том числе и среди силовиков, и он был постоянным членом Совета Безопасности РФ, это ничуть не ослабит его аппаратный вес и авторитет. Я надеюсь, что Медведев останется лидером партии и в данном случае станет укреплен политический инструмент президента страны», — пояснил Клинцевич.

Он считает, что изменения в правительстве происходят не случайно именно сейчас. По его словам, России приходится бороться с большим количеством внешних угроз. Поэтому крайне важна работа служб безопасности.