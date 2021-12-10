Клинцевич высказался о появлении ракетных комплексов Javellin у Украины

Руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич обсудил с РИА ФАН заявление представителей Пентагона о том, что противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Украина получает от США, будут использоваться ответственно и только для самообороны.

«Подобные заявления американских военных нельзя рассматривать иначе как очередной пропагандистский прием с целью удержать Россию в негативной информационной повестке. На Украину ни одна из окружающих ее стран не собирается нападать!» — подчеркнул бывший сенатор.

Он заметил, что военная риторика слышится в основном со стороны Киева и Вашингтона. Клинцевич предположил, что Украина использует ее вынужденно, так как в ВСУ на данный момент находится несколько тысяч военных специалистов Североатлантического Альянса.

Он обратил внимание на то, что для донбасских республик серьезную опасность представляют Javelin и другое тяжелое оружие, которое Штаты присылают украинцам.

«Личного состава в армиях обеих республик в 10 раз меньше, чем в окопах по ту сторону линии соприкосновения», — добавил собеседник информагентства.