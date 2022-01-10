Клинцевич высказался о консультациях РФ и США по гарантиям безопасности

Бывший член Совфеда Франц Клинцевич обсудил с ИА Nation News предстоящие российско-американские консультации по гарантиям безопасности, которые состоятся 10 января.

Клинцевич заметил, что основным аргументом России будут ее военно-технические возможности, который заставит Североатлантический Альянс прислушаться к тому, что говорит РФ.

«Сегодня Запад „косит под дурачка“, будто этого не понимает. Уже на всех уровнях, в том числе президента, четко сказано: либо мы договариваемся, учитывая эти моменты, либо ведем себя по-другому. Красные линии очерчены», — обозначил собеседник информагентства.

По его словам, Россия не допустит вхождения Украины в состав НАТО и создания на ее территории военных баз.