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    10 января 2022, 18:08

    Клинцевич высказался о консультациях РФ и США по гарантиям безопасности

    Артур Блянихов

    Бывший член Совфеда Франц Клинцевич обсудил с ИА Nation News предстоящие российско-американские консультации по гарантиям безопасности, которые состоятся 10 января.

    Клинцевич заметил, что основным аргументом России будут ее военно-технические возможности, который заставит Североатлантический Альянс прислушаться к тому, что говорит РФ.

    «Сегодня Запад „косит под дурачка“, будто этого не понимает. Уже на всех уровнях, в том числе президента, четко сказано: либо мы договариваемся, учитывая эти моменты, либо ведем себя по-другому. Красные линии очерчены», — обозначил собеседник информагентства.

    По его словам, Россия не допустит вхождения Украины в состав НАТО и создания на ее территории военных баз.