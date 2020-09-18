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    18 сентября 2020, 19:57

    Клинцевич рассказал, чем займется после ухода из Совфеда

    Александра Каширина

    Губернатор Смоленской области Алексей Островский подписал указ, прекращающий полномочия члена Совета Федерации от региона Франца Клинцевича. Об этом сообщается на официальном сайте администрации области.

    «Указом губернатора Алексея Островского от 18 сентября Нина Куликовских назначена членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации — представителем от администрации Смоленской области… Полномочия действующего члена Совета Федерации прекращаются со дня вступления в силу данного указа», — указано в объявлении.

    Сам экс-сенатор отмечает, что не собирается заканчивать политическую карьеру, так как у него есть «очень много планов».

    «У меня большая общественная работа, из политики не уйду», — заявил Клинцевич в разговоре с газетой «Ведомости». Он пояснил, что будет продолжать заниматься общественной деятельностью и реализацией социальных проектов.

    «Продолжу работу в Смоленской области, где я веду проект, связанный с увековечиванием памяти об Афганской войне. Ну и, конечно, политический аспект останется», — заключил Клинцевич.

    Новости SMI.FM