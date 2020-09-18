Клинцевич рассказал, чем займется после ухода из Совфеда

«Указом губернатора Алексея Островского от 18 сентября Нина Куликовских назначена членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации — представителем от администрации Смоленской области… Полномочия действующего члена Совета Федерации прекращаются со дня вступления в силу данного указа», — указано в объявлении.

Сам экс-сенатор отмечает, что не собирается заканчивать политическую карьеру, так как у него есть «очень много планов».

«У меня большая общественная работа, из политики не уйду», — заявил Клинцевич в разговоре с газетой «Ведомости». Он пояснил, что будет продолжать заниматься общественной деятельностью и реализацией социальных проектов.

«Продолжу работу в Смоленской области, где я веду проект, связанный с увековечиванием памяти об Афганской войне. Ну и, конечно, политический аспект останется», — заключил Клинцевич.