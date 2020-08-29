Клинцевич предрек Украине страдания из-за паузы в отношениях с Белоруссией

«Украина в этой ситуации станет основным инструментом для раскачивания ситуации в Белоруссии», — считает сенатор.

По его мнению, действия украинских властей не продуманы и «вредны в первую очередь для них самих».

Киев еще об этом пожалеет, Украина очень серьезно от этого пострадает Франц Клинцевич

Политик счел заявление украинского МИДа «очень непорядочным» и имеющим «далеко идущие последствия во взаимоотношениях как с Россией, так и с Белоруссией».

Клинцевич уверен, что западные страны будут «вкачивать огромные деньги, вбрысывать многочисленные фейки для дезинформации населения, чтобы пролилась кровь».

Ранее на этой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев приостановил все контакты с официальным Минском на фоне протестов в соседней республике.

Украинские власти возобновят контакты, когда убедится, что они не принесут репутационных или политических потерь.

Клинцевич родился и провел молодость в Белоруссии, переехал в Москву в начале 1990-х.