Клинцевич пояснил, почему Москва не вмешивается в дела Белоруссии

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич пояснил, почему Россия не вмешивается в дела Белоруссии.

По информации СМИ, сотрудники белоруской милиции открывали в Бресте огонь на поражение по напавшим на них. Представители МВД Белоруссии сообщили, что это было вынужденной мерой. В целом более тысячи человек задержали в ходе массовых акций.

Клинцевич отметил, что Москва внимательно следит за происходящим в республике, и готова защищать российских граждан, пишет ИА НСН.

«У России очень сдержанная позиция по отношению к тому, что происходит в Белоруссии, чтобы нас потом не обвинили во вмешательстве во внутренние дела другой страны. Но игнорировать происходящее не получится. Москва серьезно мониторит ситуацию. И если нужно будет, смею уверить, реакция последует незамедлительно», — пояснил политик.

В настоящий момент проверяется информация о задержании россиянина, журналиста Артема Важенкова в республике. Еще одного гражданина нашей страны, Игоря Рогова, правоохранительные органы отпустили.