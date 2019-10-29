«Повод для уничтожения России». Клинцевич ответил шведским СМИ на ярлык «исторического врага»

Извращением истории и здравого смысла назвал слова шведских журналистов о России как «историческом враге Европы» сенатор Франц Клинцевич. В беседе с «360» он заявил, что это очередной элемент информационной войны, направленный против нашей страны.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности напомнил, что всю историю Россия находилась в обороне по отношению к европейским странам, которые вели политику набегов и нападений.

Шведские СМИ нарекли Россию «историческим врагом» Европы Подробнее

«Александр Невский когда-то сказал очень важную вещь: „Берегите страну с запада, а дружите и торгуйте с востоком“. Восток интересовала только торговля. А запад интересовала наша духовность. Они все время пытались нас поработить, они все время пытались нас переделать, они все время пытались направить нас на свой путь», — заявил сенатор.

Он считает, что сегодня политика толерантности и политкорректности приводит к разрушению механизмов государственности, духовности, семейных ценностей и нравственности. Всему этому противостоит Россия, которая опять находится в обороне.

«Это дополнительный повод для дискредитации России, к ее разложению, расчленению и уничтожению в конечном счете. Они к этому ведут, формируя такой образ врага, который надо уничтожить», — пояснил заявление шведских СМИ Клинцевич.

При этом он отметил, что европейцы в очередной раз ошиблись, потому что уничтожить Россию нельзя. Свою духовность наша страна укрепила современным и надежным оружием.

«Россия была, есть и будет, и она никому не угрожает. Но повторить историю и напасть на нас, чтобы мы опять в вашей столице закончили очередную войну, — этого делать не надо», — подытожил сенатор.

«Историческим врагом Европы» Россию назвали авторы шведского издания Dagens Nyheter. В своем материале журналисты заявили, что введенные против России санкции сделали ее только сильнее, а уход американцев из Сирии привел к победе Владимира Путина. Авторы особо отметили, что странам ЕС нужно держаться вместе, чтобы иметь возможность противостоять Москве.