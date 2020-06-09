Немецкие депутаты считают, что ограничения со стороны Штатов — это посягательство на суверенитет ФРГ и Евросоюза.

Клинцевич обратил внимание на то, что американский сжиженный природный газ и дороже, и хуже российского. Голубое топливо из России дешевле и качественнее.

«Здесь нет никакой политики — здесь чистая экономика. Уверен, экономика над политикой победит. Политиканство, которым занимаются американцы, направлено на завоевание рынка. Это игра в одни ворота. Это не пройдет», — выразил уверенность парламентарий.