Клинцевич назвал глупостью слова Турчинова о причастности России к крушению Boeing в Иране

«За сбитый украинский „Боинг“ должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ», — написал Турчинов, добавив, что Россия могла участвовать в «подготовке ракетной атаки». Он не стал уточнять, какое отношение Россия может иметь к обострению отношений между Ираном и США после убийства американцами генерала Сулеймани.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с «360» заявил, что Турчинов — это нездоровый человек, который сказал очевидную глупость. При этом он пояснил, что в информационное пространство эти слова вброшены не просто так.

«Сегодня важно такой посыл подать, чтобы его подхватили, чтобы его начали обсуждать, чтобы опять вернуть Россию в негативную повестку», — отметил российский сенатор.

По словам Франца Клинцевича, бывший глава СНБО Украины Турчинов тоже получит выгоду от своих глупых слов. Прежде всего, он снова напомнил о себе и на какое-то время останется в информационном поле. Не исключено, что он таким образом отрабатывает свой заработок у заказчиков негативного фона в адрес России, считает Клинцевич.

«Мы понимаем, что все украинские политики и как люди никогда не были порядочными, но сегодня они уже игнорируют все нравственные категории», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что печально смотреть на народ Украины, который управляется такими политиками. Однако там еще остались умные люди, которые смогут дать интересное пояснение сказанной Турчиновым глупости.

Boeing-737−800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение через четыре минуты после вылета из аэропорта Тегерана в минувшую среду, 8 января. На месте погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Власти Ирана сегодня выпустили официальное заявление. В нем говорилось, что причиной крушения самолета стала «человеческая ошибка», которая привела к тому, что военные страны сбили гражданский самолет.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за произошедшее. Профессор МГУ, член Научного совета при Совете безопасности России Андрей Манойлоб в беседе с «360» заявил, что в случившейся трагедии есть доля вины США. Вызванные сумбур и суматоха отчасти стали повлияли на поведение военных Ирана. Президент Роухани пообещал привлечь виновных в трагедии к ответственности.