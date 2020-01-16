Климкина встревожило послание Путина Федеральному собранию

Предложение президента России Владимира Путина внести изменения в Конституцию вызывают беспокойство. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

«Очень тревожно от того, что запущено в России в проекте послания Путина», — написал экс-министр в Facebook.

Предложенные поправки он назвал «довольно ожидаемым базовым вариантом», в котором Путин «останется центром принятия решений российской системы».

При этом, по мнению Климкина, внутренние изменения в российской политике «традиционно требуют мобилизации через внешнюю угрозу, поэтому следует готовиться к дальнейшим российским действиям».

Украине экс-министр посоветовал «стать сильнее» и договариваться с Россией только при посредничестве тех, «кого она вынуждена уважать».

15 января Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, предложив ряд изменений в Конституцию. В частности, он считает необходимым расширить полномочия парламента, ужесточить требования к кандидату в президенты, ограничить возможность занимать президентский пост двумя сроками в принципе (а не подряд, как установлено сейчас), повысить роль Госсовета, прописав его функции в основном законе.

Также глава государства предложил внести «некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве».

После выступления правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. На пост премьера Путин предложил главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Его кандидатуру Дума рассмотрит на пленарном заседании 16 января.