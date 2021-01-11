Военный эксперт допустил, что в КНР есть климатическая «пушка»

Специалист напомнил, что уже давно есть подозрения о наличии у Вашингтона климатической «бомбы», которая может вызвать разнообразные стихийные бедствия, будь то засуха или тайфуны.

«Одним из таких загадочных объектов является американский HAARP, который американцы всячески закрывают, не рассказывают о его истинном предназначении», — обратил внимание специалист.

Он заметил, что Пекин успешно развивает свою военно-техническую базу и внимательно отслеживает научные новинки по всему миру.

«Я, отвечая за свои слова, не могу на 100% гарантировать, что в Китае вот этой климатической пушки еще нет», — отметил собеседник издания.