Власть 20 марта 2023, 10:47 Китайцы восхитились статьей Путина о судьбе Запада Читатели «Гуанча» поддержали мнение президента Путина о судьбе Запада, РИА «Новости»

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Читатели китайского ресурса «Гуанча» высказались в поддержку слов президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что коллективный Запад отчаянно цепляется за устаревшие догмы и таким образом ставит на кон судьбы целых народов и государств.

Такую точку зрения он высказал в статье «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» для газеты «Жэньминь жибао». По словам российского лидера, отношения между КНР и РФ должны быть примером удачного взаимодействия и обеспечения стабильности по всему миру. Один из комментаторов заявил, что Путин, безусловно, прав.

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«У нас нет другого выбора, кроме как победить [Запад]», — написал один из китайских читателей.

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Другой назвал российско-китайское сотрудничество краеугольным камнем стабильности на всей планете. Третий предположил, что две страны смогут создать новую модель взаимодействия между государствами и цивилизациями.

«Без Китая и России все маленькие страны в мире снова будут колонизированы Европой и США», — резюмировал читатель.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет с официальным визитом в Россию 20 марта. Он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, лидеры обсудят двухсторонние отношения и мировую повестку.