Китайцы намекнули, что сможет погубить Россию

В официальном издании Компартии КНР, газете «Жэньминь жибао», вышла заметка, посвященная будущей встрече президентов России и США. В ней говорится, что союза двух стран, объединившихся для борьбы с Китаем, не возникнет.

Автор объясняет это глубокими противоречиями между Москвой и Вашингтоном.

После окончания холодной войны США долгое время вели политику по ослаблению России, сказано в статье.

А во время украинского кризиса Америка вместе с другими западными странами перешла ко всесторонней конфронтации с РФ, введя экономические санкции, осуществляя «военное запугивание», производя «атаки в общественном мнении» и изолируя Москву в дипломатическом плане.

Торгово-экономическое сотрудничество двух стран также крайне ограничено. Из всех механизмов взаимодействия у США и России остался только механизм военного контроля, значимость которого постоянно снижается, говорится в статье.

«В связи с этим, надежда на то, что встреча лидеров двух стран или запуск проекта „Северный поток — 2“, позволит возобновить двусторонние отношения кажется нереальной», — резюмирует автор.

Также он процитировал директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна, заявившего, что нет ни одной внешней силы, способной победить Китай или Россию, кроме них самих.