Китайские СМИ указали на основной страх США перед РФ

Китайские аналитики опубликовали материал, в котором назвали основной страх США перед Россией. С публикацией ознакомилась «ПолитРоссия».

Специалисты заметили, что опасения Штатов вызывает военный арсенал, который достался России после распада СССР. Отмечается, что ей удалось модернизировать его и приумножить. В частности, речь идет о крупнейшем в мире стратегическом бомбардировщике дальнего действия Ту-160, который способен нести большое количество ракет.

«У США в арсенале нет сопоставимого оружия», — цитирует аналитиков «Утро.ру».