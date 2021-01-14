Китайские СМИ отметили военную слабость ФРГ

«Попытки Германии строить диалог с Россией на силе, без сомнений, закончатся поражением ФРГ и ее потерей территориальной целостности. Россия, в свою очередь, сможет получить новые земли», — цитирует публикацию китайских коллег «Утро.ру».

По мнению авторов материла, в военном отношении ФРГ сильно уступает ведущим мировым державам. Уточняется, что в армии Германии насчитывается всего шесть бронетанковых батальонов, которые располагают 200 тяжелыми танками.