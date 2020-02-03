    03 февраля 2020, 20:15

    Китайская рыба исчезнет с российских прилавков

    Ирина Нагайникова

    Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о поручении Россельхознадзору обеспечить временное ограничение на ввоз и транзит из Китая всех экзотических и декоративных животных, насекомых, членистоногих, рыб и гидробионтов. Об этом сообщило ИА RNS.

    Ограничение будет действовать до 1 марта 2020 года.

    Также Россельхознадзор совместно с Роспотребнадзором проработали вопрос о карантинных мероприятиях по сельскохозяйственной продукции из Китайской Народной Республики, в которой выявили муху-горбатку.

    Ранее ведомство усилило контроль за животноводческой продукцией из Китая из-за версии о зоонозной природе коронавируса.