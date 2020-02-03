Китайская рыба исчезнет с российских прилавков
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о поручении Россельхознадзору обеспечить временное ограничение на ввоз и транзит из Китая всех экзотических и декоративных животных, насекомых, членистоногих, рыб и гидробионтов. Об этом сообщило ИА RNS.
Ограничение будет действовать до 1 марта 2020 года.
Также Россельхознадзор совместно с Роспотребнадзором проработали вопрос о карантинных мероприятиях по сельскохозяйственной продукции из Китайской Народной Республики, в которой выявили муху-горбатку.
Ранее ведомство усилило контроль за животноводческой продукцией из Китая из-за версии о зоонозной природе коронавируса.