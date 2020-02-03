Китайская рыба исчезнет с российских прилавков

Ограничение будет действовать до 1 марта 2020 года.

Также Россельхознадзор совместно с Роспотребнадзором проработали вопрос о карантинных мероприятиях по сельскохозяйственной продукции из Китайской Народной Республики, в которой выявили муху-горбатку.

Ранее ведомство усилило контроль за животноводческой продукцией из Китая из-за версии о зоонозной природе коронавируса.