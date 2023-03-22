Власть 22 марта 2023, 08:25 Китайская делегация прибыла во Внуково, визит Си Цзиньпина в Россию завершился Автомобили делегации Китая начали прибывать в аэропорт Внуково РИА «Новости»

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Машины делегации Китая начали прибывать в правительственный терминал аэропорта Внуково, откуда они отправятся на родину. Таким образом визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию можно считать завершенным. Об этом написало РИА «Новости».

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RT показал кадры из Внуково с китайским самолетом.

Также в аэропорт приехали микроавтобусы с китайскими журналистами, их сопровождали экипажи ГИБДД. Кроме того, на месте — почетный караул и большое количество представителей российской прессы.

Си Цзиньпин прилетел в Москву с рабочим визитом 20 марта. Это его первая поездка за рубеж с момента переизбрания на пост главы государства. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным дважды — в понедельник и во вторник.

Лидеры обсудили двусторонние отношения, международную повестку. Также одной из тем стал мирный план урегулирования украинского конфликта. В ходе своей поездки председатель КНР провел переговоры и с российским премьером Михаилом Мишустиным.