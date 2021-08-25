Китай раскрыл разговор Путина и Си Цзиньпина

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонную беседу. Лидеры договорились усилить координацию по Афганистану. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай уважает независимость, суверенитет и территориальную целостность Афганистана. К тому же КНР готова укрепить связь и координацию со всеми сторонами в международном сообществе, в частности с Россией. Китайские власти хотят призвать все стороны в Афганистане к переговорам для создания инклюзивной политической структуры.

По информации телеканала, Путин согласился с инициативой Си Цзиньпина по усилению взаимодействия по афганскому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что у российского лидера в среду пройдет еще ряд международных телефонных разговоров. Однако с кем еще будет общаться Путин, не уточнил.

«Сегодня запланирован международный телефонный разговор важный, мы дадим в ближайшее время сообщение на сей счет», — отметил Песков.

Еще два разговора должны пройти вечером.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что сотрудничество России и Китая на внешнеполитическом направлении — это пример ответственного поведения великих держав на международной арене.