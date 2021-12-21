Китай поддержал инициативы России по гарантиям безопасности

Предложения России, коснувшиеся стран НАТО и конкретно США по гарантиям безопасности, могут повысить взаимное доверие между странами и снизят риск эскалации конфликтов. Об этом в пресс-центре МИД КНР заявили РИА «Новости».

«Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность», — выразили мнение в ведомстве.

При этом в МИД отметили, что власти Китая всегда стояли за то, чтобы страны решали конфликты с помощью дипломатических переговоров.

Министерство иностранных дел 17 декабря обнародовало проекты договоров России с США и с Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности. Предложения уже направили в США и другие страны. Одним из ключевых пунктов проекта является предоставление НАТО гарантии нерасширения на территорию Украины. Заместитель главы МИД Сергей Рябков объяснял, что отсутствие реакции на такое предложение со стороны Запада может привести к нарастанию напряженности.