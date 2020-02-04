Кировский депутат назвал избирателей «терпилами» и вышел из партии
«Извините за обидное высказывание в адрес жителей Яранска. Я вас обидел, назвав терпилами. Извините», — написал во «ВКонтакте» депутат гордумы Яранска Кировской области Дмитрий Епифанов.
Как сообщали местные СМИ, перед этим постом в группе «Подслушано Яранск» красовалось другое высказывание депутата. В посте говорилось: «Яранск — город терпил. Не обижайтесь, но кроме того, что писать в группе, вы ничего не умеете».
Руководитель регионального исполкома «Единой России» Сергей Предко отметил, что партия не допускает никакого хамства и пренебрежения к людям.
«Не дожидаясь решения местного политсовета об исключении, Епифанов 4 февраля написал заявление о добровольном выходе из партии», — приводит РИА «Новости» слова пресс-службы регионального отделения партии.
В комментариях под извинениями Епифанова пользователи разделились во мнениях. Некоторые встали на сторону депутата.
«Ну ничего, и на старуху бывает проруха, но так получилось, человек же извинился, ему же, наверное, тоже неудобственно», — написала подписчица.
При этом многие осудили депутата, несмотря ни на какие объяснения и новые сообщения. «Прежде чем сказать, надо думать. Видимо, получил по шапке. Атата», — отметила пользовательница.