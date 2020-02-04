Кировский депутат назвал избирателей «терпилами» и вышел из партии

Депутат Епифанов назвал жителей Яранска «терпилами». Этот пост он потом удалил из соцсети, а за слова извинился. Но высказывание все равно возмутило местных жителей. В итоге депутат вышел из партии.

«Извините за обидное высказывание в адрес жителей Яранска. Я вас обидел, назвав терпилами. Извините», — написал во «ВКонтакте» депутат гордумы Яранска Кировской области Дмитрий Епифанов.

Как сообщали местные СМИ, перед этим постом в группе «Подслушано Яранск» красовалось другое высказывание депутата. В посте говорилось: «Яранск — город терпил. Не обижайтесь, но кроме того, что писать в группе, вы ничего не умеете».

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Сергей Предко отметил, что партия не допускает никакого хамства и пренебрежения к людям.

«Не дожидаясь решения местного политсовета об исключении, Епифанов 4 февраля написал заявление о добровольном выходе из партии», — приводит РИА «Новости» слова пресс-службы регионального отделения партии.

В комментариях под извинениями Епифанова пользователи разделились во мнениях. Некоторые встали на сторону депутата.

«Ну ничего, и на старуху бывает проруха, но так получилось, человек же извинился, ему же, наверное, тоже неудобственно», — написала подписчица.

При этом многие осудили депутата, несмотря ни на какие объяснения и новые сообщения. «Прежде чем сказать, надо думать. Видимо, получил по шапке. Атата», — отметила пользовательница.