Власть 11 мая 2023, 14:34 Кировская область подвела итоги первого года работы своего губернатора Кировская область поделилась итогами первого года работы губернатора Александра Соколова РИА «Новости»

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Губернатор Кировский области Александр Соколов год назад начал исполнять свои обязанности в качестве главы региона. Об этом сообщила ГТРК «Вятка» со ссылкой на местное правительство.

Соколов перестал быть исполняющим обязанности ггубернатора в сентябре 2022 года. Он выиграл на выборах, где получил 71,85% голосов от избирателей. За последние 12 месяцев глава региона принял несколько решений, которые серьезно повлияли на развития ряда сфер экономики. К примеру, индекс промышленного производства в области по обрабатывающим отраслям в первом квартале 2023 года составил 119,1%.

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По предложению губернатора в Кировской области появилось Агентство инвестиционного развития, которое работает для работы с инвесторами по принципу «одного окна». Также по его инициативе создали институт инвестиционных уполномоченных.

Кроме того, Соколов выступил с идеей снизить налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) на 2023–2025 годы. Изменения произошли и в строительной отрасли. В частности, специалисты уменьшили сроки рассмотрения документов, а выдача разрешений на строительство наоборот увеличилась.