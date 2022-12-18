Власть 18 декабря 2022, 17:02 Кириенко возьмет под контроль строительство нового города в Херсонской области Строительство нового города в Херсонской области проконтролирует замглавы АП Кириенко РИА «Новости»

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Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко проконтролирует возведение нового города в в Херсонской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

В начале декабря Сальдо сообщил, что в области появится новый город, который по темпам строительства будет сопоставим с Мариуполем. Врио главы региона пояснил, что туристический и природно-заповедный кластер создадут на побережье Азовского моря от Мариуполя до Геническа. По поручению российского лидера Владимира Путина правительство собрало необходимые данные и начало работать над проектом комплексной застройки.

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«Реализация проекта будет контролироваться администрацией президента и лично первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко», — подчеркнул Сальдо.

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Новый город планируют построить на полуострове Арабатская стрелка. Там возведут новые жилые кварталы с видами на море и залив Сиваш. На месте создадут школы и детские сады, дороги и коммунальные объекты. Также для местных жителей появятся новые рабочие места в сфере туризма, отдыха и оздоровления.

Российские войска продолжают зачистку противника на освобожденных территориях. В ходе брифинга в Минобороны 17 декабря сообщили, что Вооруженные силы России ликвидировали пункт временного размещения 14-й механизированной бригады ВСУ около Купянска под Херсоном.