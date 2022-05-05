Кириенко рассказал, когда в Донбассе пройдет парад Победы

В Донецке и Луганске 9 мая не удастся провести парад Победы и шествие «Бессмертного полка». Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко пообещал, что время для торжеств «придет скоро».

Кириенко заявил о временной невозможности памятных мероприятий в ходе визита в Мариуполь. Его слова привело РИА «Новости».

«В это 9 мая невозможно провести шествие „Бессмертного полка“ или парад Победы в Донецке или в Луганске, но это время придет, и придет скоро», — подчеркнул первый замглавы администрации президента России.

Он пообещал, что парады Победы и «Бессмертный полк» обязательно пройдут по улица Донбасса.

Освобожденные территории Донецкой и Луганской народной республик Кириенко посетил вместе с секретарем «Единой России» Андреем Турчаком. Замглавы администрации президента РФ выступил на площади Ленинского комсомола в Мариуполе.

Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что военный парад в Донецке 9 мая не будут устраивать из соображений безопасности.