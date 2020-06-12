Кириенко поблагодарил волонтеров акции #Мывместе в День России

Кириенко поприветствовал собравшихся на открытии концерта на Красной площади в честь Дня России.

«Спасибо каждому из 116 тысяч волонтеров, которые присоединились к этой акции. Спасибо волонтерам-медикам, семь тысяч человек, которые пошли в „красные зоны“. Это очень свойственно именно нашей стране. В трудную ситуацию мы объединяемся. Мы вместе справимся с любой проблемой и всегда победим», — заявил Кириенко.

По его словам, организаторы проекта #Мывместе не планировали открывать сбор денежных средств, но россияне сами предложили свою помощь.

Помимо доставки продуктов и лекарств волонтеры оказывали нуждающимся психологическую и юридическую помощь, отметила газета «Известия».

Замглавы администрации президента отметил, что это необычный концерт, потому что он видит пустые места. Это связано с пандемией. «Это необычный год. Непростая весна», — добавил он.