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    19 мая 2022, 22:34

    Кириенко объяснил, кто противостоит России в ходе спецоперации

    Кириенко: в ходе спецоперации против России воет объединенный Запад

    Александра Ломейко

    Россия в ходе специальной операции противостоит объединенному Западу. Он оказался основным противником РФ и сражается руками украинцев.

    С таким заявлением на марафоне «Новые горизонты» выступил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Трансляция мероприятия вел телеканал «Россия 24».

    «Мы одинаково понимаем, что в спецоперации на территории Украины Россия воюет не с Украиной. Против нас воюет объединенный Запад на территории Украины и руками украинцев», — подчеркнул Кириенко.

    Он также выразил уверенность в полном освобождении исторических территорий Донбасса силами ВС РФ и армий Донецкой и Луганской народных республик. Дальнейшую судьбу региона решат его жители, а шефство над муниципалитетами ДНР и ЛНР возьмут российские субъекты.