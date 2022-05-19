Кириенко объяснил, кто противостоит России в ходе спецоперации

Россия в ходе специальной операции противостоит объединенному Западу. Он оказался основным противником РФ и сражается руками украинцев.

С таким заявлением на марафоне «Новые горизонты» выступил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Трансляция мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Мы одинаково понимаем, что в спецоперации на территории Украины Россия воюет не с Украиной. Против нас воюет объединенный Запад на территории Украины и руками украинцев», — подчеркнул Кириенко.

Он также выразил уверенность в полном освобождении исторических территорий Донбасса силами ВС РФ и армий Донецкой и Луганской народных республик. Дальнейшую судьбу региона решат его жители, а шефство над муниципалитетами ДНР и ЛНР возьмут российские субъекты.