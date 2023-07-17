Власть 17 июля 2023, 14:25 Кинолог Карапетьянц высказался о штрафе за выгул опасных собак Кинолог Карапетьянц назвал несостоятельным закон о штрафе за выгул опасных собак

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Правительство поддержало законопроект, согласно которому владельцев опасных собак будут штрафовать за выгул в общественных местах без намордника. Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц прокомментировал такую инициативу. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, полиция не сможет контролировать выгул таких животных, так как количество особо опасных пород довольно небольшое. Кроме того, Карапетьянц заявил, что не так часто видит на улицах опасных собак.

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«Ну вот, приняли закон, что нельзя выходить с потенциально опасной собакой, и возникают вопросы: кто будет контролировать, как определить, опасная это собака или нет, и каким образом будут накладываться взыскания?» — отметил он.